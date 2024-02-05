科技業雖然因為高薪讓不少人為之嚮往，不過也有不少人受不了高壓的產業生態後，決定更換跑道轉職。一位台積電工程師透露，由於自己即將邁入30歲，雖然年薪高達100萬元、很少加班，但是擔心遇上失業，因此興起轉職公務員的想法，決定上網尋求前輩解惑，貼文曝光後引發熱議，許多同行警告公職現在福利相對差，建議他不如考國營企業、中華電信，或是照舊乖乖待在台積電。

原PO在PTT發文指出，他在台積電當產品測試工程師將近7年，目前年薪約100萬，平時很少加班，每年固定培育2、3位新人，不過由於年近三十，原PO擔心學歷不高、沒有一技之長的自己可能會失業，因此興起了拚國考的想法。

原PO提到，他進一步了解公職生態後，發現近年來公職福利被大砍、加班沒有加班費、工作量變多、壓力超大、升遷制度不透明、不再終身俸，還有舊有的官僚文化嚴重等問題，從原本的文組第一選擇，變成走投無路下的選擇，因此決定上網求助，「想問一下有人轉考公職後悔的嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「公職現在壓力也很大喔，是真的，也是責任制」、「公職有些工時還比科技業高，笑死」、「想考的話，考國營會比較好，公務員就算了」、「中華電》國營〉公職」、「高考公職第一年如果考績甲等，年收大概接近80，看少20萬你接不接受，然後年收要回到100初，最快就是升到7－8職以上（中央大概5年）地方不好估算，另外現在公職爽跟不爽很兩極化，不爽的跟客運司機一樣操，爽的每天有超過一半工時在滑手機」。