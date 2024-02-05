小美與小志都讀國一，雙方父母是老友，兩小無猜談戀愛。小美與雙親指控，小志去年1月間在學校廁所對小美摸胸吃豆腐，侵害性自主權等，向小志母子求償。母子抗辯，因小美父棒打鴛鴦，害兩人藕斷絲連，談復合時拉扯，小志才意外觸胸。法官勘驗雙方傳訊對話，曾提及「親密」互動，認定有摸胸行為，共判賠8萬元，可上訴。

13歲小美與12歲單親的小志，不但住很近，小美父與小志母還是舊識，兩小無猜在2022年12月初才交往，同年底鬧分手。

小美及雙親對小志母子提告求償，指控小志2023年1月18日傳訊，約小美隔天到學校殘障廁所，並表明想摸胸，小美怕拒絕會分手而答應。隔天中午，兩人依約進殘障廁所，小志關門詢問「可否摸胸？」，小美尚未回應，他就動手解開她的制服扣子，動手撫摸胸部後離開。

小美雙親指控，小志侵害女兒的身體權、性自主決定權及父母身分法益，依《民法》規定，對小志及法定代理人小志母連帶求償。

小志母子抗辯，小美父發現兩人交往，棒打鴛鴦，男提分手、女難接受，雙方藕斷絲連，當天兩人在廁所談復合，小志拉扯間不慎碰觸女方胸部；小志母已盡監督之責，無法預測，也難以監督預防，主張不負賠償責任

法官勘驗兩人通訊軟體對話，小志傳訊表示：「那天做完之後，你會不會不想跟我有第二次」等語，認定兩人分手後，互動仍親密，確實有摸胸行為，判小志母子連帶賠償小美撫慰金4萬元、小美雙親各2萬元，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。