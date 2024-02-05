行政院長陳建仁（前排中）5日到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金和賀歲福袋，向院生、工作人員拜個早年。（吳佩蓉攝）

5日行政院長陳建仁（右）在宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇等人陪同下前往致贈加菜金、賀歲福袋，由創辦人達觀法師（左）代表受贈。（吳佩蓉攝）

孩童送自己的畫作給宜蘭縣長林姿妙（中）。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

行政院長陳建仁今（5日）到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金和賀歲福袋，向院生、工作人員拜個早年；他在幸夫愛兒園致詞時表示，達觀師父40年來如1日照顧弱勢孩童長大成人，扮演關鍵角色、樹立良好典範；他也大讚宜蘭縣長林姿妙獨自扶育4個孩子長大，是一位有愛心的縣長，也是縣民的福氣。

幸夫愛兒園收容3到18歲家庭發生事故的兒童及青少年，幫過許多不幸遭遇孩子度過難關；今陳建仁在林姿妙、立委陳俊宇等人陪同下前往致贈加菜金、賀歲福袋，由創辦人達觀法師代表受贈。陳建仁說，達觀師父這40年來真的很不簡單，他最近去了很多福利機構，包含幼兒園、失智者的養護地方、養老院等。

陳建仁強調，大家對不同族群做最好的照顧，在佛教領域裡具有許多慈悲、智慧， 願意照顧所有弱勢團體的人，師父就是最好的典範，當有愛的時候，人生會有很大的轉變，在這樣過程當中，看到幸夫幼兒園所有工作同仁，是用生命在陪伴生命，讓生命都充滿光輝和無限的希望。

他指出，政府對幼兒照顧一向不遺餘力，除了推動0到6歲國家一起養，另外還有強化社會安全網第二期計畫，但這些政策只有中央政府努力還不夠，需要地方政府一起努力，他聽了林姿妙敘述單親生活的經歷，要完成丈夫的遺志，還把4個孩子培養得這麼好，是一位有愛心的縣長，是縣民的福氣。

陳建仁隨後轉往宜蘭監獄送加菜金與賀歲福袋，並視察戒護區，慰問工作人員的辛勞；此行除了致詞外，全程都未受訪。