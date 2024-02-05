南亞科技公司舉辦「好運龍有春－春節公益義賣」活動，邀請陳文慧、郭吳美珠、楊錦雲、蔡靖嵐、鄭至廷5位書法到南亞科技園區現場揮毫，並客製吉祥春聯義賣，義賣所得捐助給創世基金會板橋院，作為植物人常年安養經費。

春聯義賣所得將捐給創世基金會板橋院，作為植物人安養經費。（創世基金會板橋院提供）

5位書法大師各有風格，現場揮毫龍飛鳳舞，不僅嫻熟地展現高超書法技藝，還結合花卉、龍的吉祥圖樣為春聯畫龍點睛，更有員工希望能客製化，英翻中姓名，送給外國主管，發揚傳統的技藝文化，老師也有求必應，讓員工們搶著排隊認助愛心春聯。

春聯義賣所得將捐給創世基金會板橋院，作為植物人安養經費。（創世基金會板橋院提供）

創世基金會板橋院院長李培菁表示，感謝南亞科技公司長期支持公益，今年再次發起愛心義賣活動幫助創世植物人安養經費，近期景氣持續低迷，全台單1月捐款較去年銳減近2成，目前創世板橋院共安養53位植物人，照護植物人的服務成本也不斷上升，呼籲社會大眾能伸出援手，發揮「施比受更有福」的精神，每天10元，每月300元，一同幫助弱勢植物人尿布經費。