國道警察壓力到底多大？網路流傳2張照片，一名女警蹲坐在國道三號大甲收費站舊址旁的護欄外，手持測速槍在抓超速，讓很多網友感嘆，過年到了！也有網友表示，女警好可憐啊！

這兩張照片疑似是民眾開車經過，看到女警持測速槍蹲坐在護欄外，很明顯就是在抓超速的車輛，民眾立即用手機拍下，分享給大家讓大家多加注意。

國道馬尾女警蹲在護欄外，手持測速槍在抓民眾開車超速。 （民眾提供）

照片中可以看到女警蹲縮在國道紐澤西護欄外，看的出來為了抓超速，相當辛苦的縮在那個角落，女警雖然有戴口罩，但是過往來車相當多，可見也吸入了不少的廢氣，而女警疑似發現有車輛經過，用手遮擋臉部以免被拍攝到。

女警所蹲點的位置旁邊，就是國道第七公路警察大隊大甲分隊，基本上開車用路人只要不違規超速，就不會被拍攝開罰，但女警蹲點的位置也有爭議，如果前方500公尺沒有測速照相的告示牌提醒，民眾被拍攝到超速，是可以申訴的，而女警在那邊蹲點多久，勤務內容為何，還有待國道警方出面說明才可釐清。