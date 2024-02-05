台糖安心豚冷凍梅花肉片遭台中市衛生局驗出瘦肉精「西布特羅」，但目前各單位複查卻都安全。經濟部長王美花今天表示，西布特羅很貴，僅實驗室有少量標本，到底台中為何驗出，「我們也很想知道」。她強調最重要還是科學釐清，希望儘早做完檢驗，讓台糖可以得到澄清。

王美花說，台糖70年來沒用過瘦肉精，而中央畜產會、食藥署兩單位複驗，不管是血液、毛髮、肉品、飼料都檢查了，都未檢出，甚至連彰化縣等地方政府、SGS等也是未檢出。

那到底台中市為何檢出？她說最想知道的是台糖，可最重要是科學釐清，讓養豬產業不要受影響。

她也疑惑的是，國外添加瘦肉精，多是萊劑，沒人添加西布特羅，因為它很貴。國內倒是實驗室有標本要比對，但量也很少，一般養豬場不會有。「我們也很想知道為何會驗出來？殊難想像。」

王美花表示，還是希望儘早做完檢驗，讓大家了解，讓台糖可以得到澄清。