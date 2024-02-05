深受老饕喜愛的深海魚「赤鯥」，有著「深海的紅寶石」的美譽，以往每公斤要價上千元，現在農業部水產試驗所首度完成赤鯥人工繁殖成功，並培養第一代的魚苗，若魚苗順利繁殖，將會是世界首度完成赤鯥人工繁殖的案例。

赤鯥，俗名紅喉、紅加網，屬發光鯛科（Acropomatidae）之一種，在全世界分布海域為印度-西太平洋區域，為台灣沿近海域大陸棚斜坡高經濟價值之魚種，主要棲息於水深100至600 公尺，以釣具、刺網及底拖網捕獲，目前全世界僅日本於2013年初次透過野生種魚的採集以人工授精的方式完成種苗孵化與穩定培育並逐年進行魚苗放流。

因為赤鯥漁獲量不高、無法以魚種養殖，近三年全國漁獲交易量為31-63公噸，其中約95％登載於花蓮漁港及台東新港，少部分於宜蘭頭城，但偏偏赤鯥是市場寵兒，長期深海捕獲可能會讓資源浩劫。農業部水試所長張錦宜表示，水試所嘗試人工養殖野生種魚和進行繁殖多年，這次是一大突破。

農業部表示，期許這批魚苗培育的技術與經驗，有助於後續針對魚種資源增裕規劃，透過魚苗增殖與放流方式使資源回歸海域，除提高本高經濟價值魚種之漁業產值，並降低對天然資源的漁撈壓力，使漁業資源永續。