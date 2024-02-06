風靡全球的Netflix影集回歸了！Netflix昨（1）日首次發布《魷魚遊戲：第2季》精彩片段，引起全球粉絲對於《魷魚遊戲》的高度期待，至今該系列仍為Netflix最受歡迎的影集之一。

《魷魚遊戲》除了在Netflix創下超高的收看數，更獲得6項艾美獎的殊榮，導演黃東赫與男主角李政宰更拿下哥譚獎「最佳長篇突破劇集」與2021年美國電影學院（AFI）的特別獎。

神秘紅衣人遊戲現場？人氣演員回歸＋新血加入

《魷魚遊戲：第2季》即將開播，許多第一季受歡迎的角色也將回歸，包含韓國男神李秉憲與遊戲招募員孔劉都將再次現身。

在精彩片段中，熟悉的456號李政宰以紅頭髮現身，他飾演的奇勳在接到一通神秘電話後放棄前往美國的計劃，開啟一場追逐，更誓言「我一定要找到你！」不僅如此，此次釋出的劇照中，兩位實力派演員《絕世網紅》的朴珪瑛以及《他人即地獄》的任時完也將首次登場，收到遊戲邀請函的兩人將開啟什麼樣的發展，更引發粉絲們對於新角色的好奇心。

《魷魚遊戲》單週聲量飆逾10萬筆 近3年累計近60萬筆聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現， 《魷魚遊戲》於2021年9月上映後，累計3年至今有高達571,467筆聲量，可說是2021年最成功的的爆紅神劇。聲量的最高峰為2021年9月26日至2021年10月2日，在開播後迅速拿下Netflix排行榜第1名，聲量在1週內飆升至101,938筆，劇中的每個遊戲及角色都風靡全球，在世界各地颳起一陣「魷魚遊戲風潮」。

第二個聲量高峰為2022年6月12日至2022年6月18日，共計10,802筆，Netflix宣布《魷魚遊戲》第二季即將在2024年回歸，此消息讓許多魷魚迷興奮不已，引起各界的關注。

第三個聲量高峰為2023年11月19日至2023年11年25日，Netlfix推出真人實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》，未料遊戲玩過頭，參賽者被要求在低溫中待好幾個小時，造成多人失溫及神經損傷，節目組因此遭到提告。

2021年最成功的爆紅神劇 締造Netlfix史無前例的亮眼成績

《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速掀起一陣轟動，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一。上線的28天之內，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中都排名第一。

劇中反映當代的激烈競爭與社會縮影，探討諸多的人性問題，以韓國兒時遊戲為背景，將所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，結合轉化為全球的文化與熱潮。

此外，該影集除了擁有龐大的觀眾與粉絲外，在國內外也獲得許多獎項，包含哥譚獎「最佳長篇突破劇集」、美國People's Choice Awards的The Bingeworthy Show獎與美國電影學院（AFI）的特別獎。因其電影的高品質與規格而廣受讚譽，在金球獎與評論家選擇獎上皆獲得提名。

《魷魚遊戲》第2季影集製作資訊

導演／編劇： 黃東赫

監製：金志娟

製作公司：Firstman Studio

主要演員：李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉、盧載沅、曹柔理、元志安與孔劉（特別演出）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月01日至2024年02月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《魷魚遊戲》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。