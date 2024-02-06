中職球隊樂天桃猿人氣啦啦隊樂天女孩4名成員孟潔、菲菲、穎樂、陳伊因捲入前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱主導，隱瞞球團私接工作、暗槓活動酬勞一案，同遭列背信罪被告。此事重挫「樂天女孩」網路好感度，連帶讓成員筠熹受到波及，工作慘遭廠商取消。

其中，訊後唯一遭法院羈押的陳元凱，被網友起底早在8個月前就遭樂天女孩籃籃、苡萱，當作體驗香港打小人活動的目標，對照如今出事巧合，引發眾人瘋狂朝聖當時片段。

前經紀人犯嫌重大遭羈押 網瘋朝聖樂天女孩「預言片」

據檢方掌握資訊，浦韋青和陳元凱未告知樂天球團，經手所得已達2600萬元，檢方訊後諭令浦韋青50萬元交保，陳元凱則因犯嫌重大向法院聲押，昨（1）日法官以陳男有勾串共犯、湮滅證據之虞，依法裁定他自2月1日起羈押禁見。由於網傳該案爆發與樂天女孩有成員發現「同工不同酬」，怒向球團檢舉有關，吸引網友扮起「柯南」，從過往女孩互動尋找蛛絲馬跡。

昨晚，便有網友在PTT分享，去年5月樂天女孩赴香港工作專程體驗打小人民俗活動的影片「神預言」。該片一開始，樂天女孩籃籃跟眾人解釋「香港打小人」方法，需要準備目標的姓名和照片，接著卻當著掌鏡的時任經紀人陳元凱面前，笑說先用他的名字來示範，一旁成員苡萱更作勢要幫經紀人拍照。

當時，苡萱聽完幫忙打小人的仙姑解說流程後，笑說她早有準備目標對象的大頭貼，沒想到一拿出卻是經紀人的證件照，讓在場眾人笑到岔氣，不過仙姑發現苡萱想打的目標就在眼前，急忙勸阻她不要打，因為「被打到真的會很倒霉」。這段8個月前的影片，昨天被起底後，引發眾鄉民一波朝聖潮，「該不會吹哨者就是籃籃吧XD」、「是先知還是內鬼XD」、「朝聖，神秘力量」、「預言家在那裡」、「朝聖，不能不信邪」。

好感度重挫她慘丟工作 4遭列被告女孩齊喊冤

目前案件仍在調查中，不過「樂天女孩」名聲已遭重創，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「樂天女孩」網路好感度在出事前一個月，正面情緒累積1,966筆，負面情緒只有633筆，網路好感度（P／N值)高達3.11，出事後三天變化劇烈，正面情緒1,619筆，負面情緒卻多達5,451筆，網路好感度暴跌至0.30。

▲ 「樂天女孩」捲入私接工作案件前一個月網路好感度。

▲ 「樂天女孩」捲入私接工作案件後三天網路好感度。

團體形象崩盤，樂天女孩筠熹被廠商以「公司有疑慮」取消工作，讓她在Threads大吐苦水，透露她並非用樂天女孩身分，而是以個人名義接下該案，希望廠商好好了解再做決定，無奈表示自己只是「遵守規定走的市井小民」。

被列為該案被告的4名成員孟潔（林孟潔）、菲菲（李庭瑀）、穎樂（林俞廷）、陳伊（陳奕如）同步於IG發聲，孟潔表示「沒有做虧心事，相信司法會還我清白」，菲菲則說她「行的正坐得直」選擇相信結果，穎樂透露「所有行為都對得起自己良心」，陳伊選擇分享與前樂天女孩好友，現擔任樂天桃猿活動主持人的沐妍，一起到行天宮求平安的動態，透過社群平台為自己喊冤。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月22日至2024年01月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『詹姆士（呈）』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。