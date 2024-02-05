多年來全球商業巨頭們紛紛湧入中國，造成全球經濟新一波長達數十年的榮景，跨國企業也因此賺得盆滿缽滿。儘管近年來受中國防疫政策影響與房地產危機導致中國經濟陷入低迷、青年失業率攀升、消費需求轉弱，但是許多跨國公司仍不打算很快撤離中國，蘋果、寶潔等大企業正調整步伐，寄希望於中國市場的反彈。

《華爾街日報》在一篇分析文章裡指出，蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)上周表示，「在中國開展業務已有30年，從長遠看，仍然對中國市場非常樂觀。」在iPhone和iPad銷售放緩的情況下，蘋果公司去年12月當季的大中華區收入和利潤出現大幅下滑。

生產日常消費品的寶潔公司CEO莫勒（Jon Moeller）在財報電話會議上說，1月他在中國待了6天，會見員工、政府官員，並與消費者互動。他現在更加堅信，中國市場的挑戰只是暫時的，未來幾年公司將有機會拓展業務。

報導表示，中國官員正在大幅放寬房地產政策，對銀行注入流動性，為中國經濟注入活力，以支撐受到重創的股市。凱投宏觀預測，中國今年的經濟增長率將低於4%，原因之一是建築業低迷和出口下滑。不過，該研究機構預計，政府的刺激措施和家庭支出進一步增長將在未來幾個月內提振中國經濟。

其他的一些指標顯示，在華的美國企業高管樂觀情緒正在恢復，中國美國商會(AmCham China)在上周公佈的調查報告中稱，與去年秋季相比，中國的2年商業前景有所改善，投資吸引力在先前的急劇下降後有所回升。

中國消費者信心增加正是西方奢侈品公司最想看到的，他們多年來進軍中國市場贏得高淨值消費者的青睞，賺到豐厚的利潤。LVMH集團CEO阿爾諾(Bernard Arnault)表示，與2019年相比，光顧LVMH集團中國國內門店的中國顧客數量增加了一倍，而中國遊客在海外的消費則一直在下降，「中國人在國內的購買大幅增長，我們必須滿足這一需求。」

生產OREO餅乾的億滋國際(Mondelez International)表示，預計中國將推動全球零食業的增長，中國和其他新興市場的銷售增長促進該公司最近收入上升，預計這一勢頭將持續下去。

報導說，與此同時，來自中國國內競爭對手的競爭也越來越激烈，他們都在努力爭取吸引更多的消費支出。星巴克表示，現在中國消費者更加審慎，快速成長的競爭對手挾著優惠促銷活動，對中國星巴克造成挑戰。他們將為中國消費者推出新產品，並與網紅合作以加強數位行銷。

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)上個月表示，中國汽車企業是世界上最具競爭力的，特斯拉正面對比亞迪激烈的競爭。通用汽車正在努力扭轉在中國市佔率下降的局面，由於中國品牌競爭激烈，去年的獲利僅及過去10年平均水平的1/4。雖然如此，該公司CEO博拉(Mary Barra)仍認為「可以在中國市場有所作為」。