高雄市是台灣工業重鎮，高市府於2022年成立「產業淨零大聯盟」、2024年成立「淨零學院」均希望以產業鏈角度，「以大帶小」推動減碳合作及交流。考量碳捕捉再利用、封存(CCUS)為淨零關鍵技術，環保局5日與中鋼、中油、台電、台塑、李長榮、金屬中心、工研院、專家學者至長春集團大發廠執行碳捕捉再利用實廠交流。

根據國際能源署(IEA)報告，CCUS為淨零關鍵技術，預估至2050年各類CCUS技術的捕獲量約佔全球25％。高雄為鋼鐵、石化業重鎮，2個行業佔全市7成以上排放，CCUS技術的推動成為關鍵，高市府透過產業大聯盟要求各大排放源針對CCUS進度報告，包含中鋼鋼化聯產、長春大發廠、中油大林廠、台塑仁武廠等均啟動CCUS示範工廠建置，環保局更於5日率領各大指標企業、專家實地前往長春大發廠交流。

高市府環保局表示，長春集團為高市重要石化業者，包含長春石化、長春人造樹酯、大連化工等多間工廠，集團目前訂定2030減碳30％目標，近年也積極推動CCU技術，此次交流包含試驗級與商業級2套設備，試驗級設備部分，與清大合作利用化學吸收法，捕捉汽電共生廠的煙道氣，並提高純度，目前每日捕獲量約為100公斤。商業級部分，則是設有電子級CO2純化工廠，將丙烯醇製程產生的CO2，透過冷卻、壓縮等步驟後，產生純度99.999％以上CO2，作為半導體業使用。

高市府環保局長張瑞琿表示，感謝長春集團與高市府一同推動產業淨零交流，與會專家一致認為，高雄為鋼鐵、石化重鎮，具有產業聚落效應，為碳捕捉後再利用的關鍵場域，市府將與產業共同研擬後續政策發展方向。另外，環保局也規畫在2月下旬前往李長榮公司交流AI、循環經濟技術，未來也將透過「淨零學院」課程，邀請產業授課、實廠課程，讓產業真正發揮以大帶小的功能，打造高雄低碳產業鏈。