清景麟教育基金會長期關心偏鄉教育，林聰麟承諾，「Ai世界城」每售1戶房子，就由基金會捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動同步抵「嘉」。（柯宗緯翻攝）

清景麟教育基金會長期關心偏鄉教育，林聰麟承諾，「Ai世界城」每售1戶房子，就由基金會捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動同步抵「嘉」。（柯宗緯翻攝）

泰嘉開發董事長呂金發指出，縣治特區以縣政府為發展核心，附近有高鐵嘉義站、嘉義科學園區，也是嘉義縣政府所在地，每年人口持續穩定增加，加上近日盛傳台積電1奈米廠將在嘉科設廠，且先進封測廠也有望落腳該園區，讓縣治特區發展更受到關注。（柯宗緯翻攝）

高雄建商清景麟集團、泰嘉開發與白天鵝建設機構三強聯手，看好嘉義科學園區前景，前進長庚醫療縣治特區，打造當地最大造鎮「Ai世界城」，總銷近100億元，預計農曆年後公開，今（5）日盛大舉辦動土。清景麟董事長林聰麟更霸氣宣布，每售出1戶就捐5千元挺偏鄉教育，預計捐助400萬元拔尖扶弱。

清景麟集團2021年推出「國際城」，相繼推出「嘉科」、「科技城」，清景麟集團董事長林聰麟指出，短短3年多，銷售屢創佳績，正來自於國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業的推動背後所帶來的龐大住屋需求。

林聰麟表示，2024新的一年，清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，推出規模超越以往，戶數達800戶以上的「Ai世界城」，該案集結國際級獲獎肯定明星建築團隊，近5200坪壯闊基地，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面。

泰嘉開發董事長呂金發指出，縣治特區以縣政府為發展核心，附近有高鐵嘉義站、嘉義科學園區，也是嘉義縣政府所在地，每年人口持續穩定增加，加上近日盛傳台積電1奈米廠將在嘉科設廠，且先進封測廠也有望落腳該園區，讓縣治特區發展更受到關注。

此外，清景麟教育基金會長期關心偏鄉教育，林聰麟承諾，「Ai世界城」每售1戶房子，就由基金會捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動同步抵「嘉」。