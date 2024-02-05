朝野協商爆衝突！柯建銘怒轟民眾黨「烙兄弟嗎」 韓國瑜急喊：總召看我眼睛 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今（5）日主持朝野協商，民眾黨團臨時提案討論關於民眾黨立委陳昭姿日前投票被會議主席柯建銘認定為無效票爭議。陳昭姿也當著柯建銘的面怒吼「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」，甚至對於柯建銘事後對媒體放話稱「陳昭姿就是投不下去黃珊珊才跑票」，這也讓陳昭姿氣炸直呼，「我沒有跑票，也沒有蓋不下去，你難道是我肚子裡的蛔蟲嗎？」

立法院今日下午進行了3黨的朝野協商，並討論開議日等內容，最終也取得共識2月20日為立院開議日，沒想到在會議開始之前，陳昭姿突然對著柯建銘怒吼「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」，陳昭姿說他是新手，第一次進到這叢林就受到傷害，甚至強調她在前一天晚上11點都還在開會，而第二天早上7點30分就要集合，「確實我精神上可能有點睡眠不足，這我承認，但投票當天很清楚要投給誰，就是黃珊珊」。

民眾黨團總召黃國昌認為當天是主席柯建銘自己宣告是無效票，是不是符合立委互選立院正副院長相關規定，這種程序上的嚴重瑕疵，出現這樣的認定結果，議事錄記載跟現實狀況不符。

而柯建銘則回應，「我覺得怎麼會有這種言論？」柯建銘強調，立法院廢票何其多，解讀並非陳昭姿個人可解讀，「妳說妳投黃珊珊，但其他人怎麼看？這不是跑票，什麼是跑票？」甚至一度氣到罵民眾黨團怎麼能在朝野協商把非幹部的兩名立委帶進來協商，「是在烙兄弟嗎！」韓國瑜此時出面緩和，要柯建銘「柯總召你看我眼睛！」柯建銘強調這事情他要嚴肅地說，大家都看在看。

民進黨團書記長莊瑞雄也提到，後來看到陳昭姿辭掉民眾黨團幹事長，「妳現在講這個，我更猜不透你們當初蓋這個」，陳昭姿則解釋，之所以辭掉黨團幹事長，這個是「做人態度」，同時也強調，自己最生氣除了投票認定、裁示糾葛之外，還有柯建銘事後對媒體放話稱「陳昭姿就是投不下去黃珊珊才跑票」，這讓陳昭姿氣炸直呼，「我沒有跑票，也沒有蓋不下去，你難道是我肚子裡的蛔蟲嗎？」這時柯建銘則插話回擊「妳這樣的話，全中華民國有很多人要跟你道歉」。

而當雙方開始爭執時，黃國昌也舉手發言，感謝新上任的院長韓國瑜，尊重每個委員發言時間與空間，黃國昌也強調「自己很守發言規則，一切都以院長裁示為主，我不會在院長沒裁示以前，自己麥克風就按開了」，此番話也令人覺得有意暗酸柯建銘。