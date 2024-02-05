2024年2月5日新北市／民進黨議員卓冠廷今（5）日臉書發文表示，終於成功幫三峽爭取到停車場，目前也在積極爭取夜間離峰優惠，方便周邊住戶使用。（卓冠廷辦公室提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市三峽區國光街停車場今（5）日正式啟用，作為長福橋改建工程後長福橋停車場的替代停車場，提供汽車94格（收費）、機車格36格（免費）給民眾使用，民進黨議員卓冠廷今日臉書發文表示，終於成功幫三峽爭取到停車場，目前也在積極爭取夜間離峰優惠，方便周邊住戶使用。

卓冠廷表示，自從他上任後改善停車問題就是首要目標之一，新啟用的三峽國光段停車場可說從零到有。從2023年7月確認三峽國光街空地收回國有未規畫用途，即和在地的里長交換意見，2023年8月反覆確認規定和附近停車需求，有共識規畫停車場後，立刻發文建請交通局研議評估。

在2023年9月到10月間，卓冠廷持續在議會質詢、提議，反覆和交通局交換意見，因為這座鄰近三峽老街的空地，很適合規畫長福橋改建工程進行時的替代停車場，方向確定後，持續協調水利局、工務局、交通局通力執行。

此外卓冠廷也感謝委員吳琪銘協助，協調國產署和新北市政府點交順利完成，卓冠廷說明除了國光段停車場已經完成外，他們一條龍處理，把長福橋改建工程協調至元宵後動工，也把大客車臨停區改在更接近老街的地方，盡可能替老街商機盡點努力。

卓冠廷說目前也在爭取夜間離峰優惠，方便周邊住戶使用，且為避免塞車，他要求每逢假日就加派交通隊警力協助建立排隊秩序，以免造成附近住戶困擾。