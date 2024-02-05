新北中信特攻籃球隊球員兼差打工辛酸畫面流出？原來是農曆年節將至，中信特攻「清哥」許時清教練賦予阿巴西及克力斯（Kristijan Krajina）至年貨大街打工換食的任務，再由擅於以「心靈雞湯」輔助球員的許時清教練，親自熬煮雞湯給球員喝，讓阿巴西及離鄉背井來台灣打拚的克力斯一同體驗溫馨的新年氛圍。

「特攻出任務」新年特別企劃！此次由阿巴西、克力斯前進迪化街「山水行」擔任一日店員，兩位球員一到店裡就非常應景地配合戴上節慶造型髮箍，展開打工換食任務。第一項任務就是協助老闆開店，包含擺放商品、了解販賣的年貨等等，但阿巴西搬東西搬到一半竟然開始偷吃，被老闆當場抓包，阿巴西則是機靈地回覆：「我吃了才知道怎麼跟客人介紹商品～」老闆也被說服，反而叫球員們多吃一點。

面對琳瑯滿目的年貨商品，阿巴西對龍眼乾特別好奇，老闆也教學龍眼的台語為「lîng-gíng」，讓阿巴西滿頭問號以為是「影印」，此次阿巴西也學習了許多食材的台語、克力斯則是學習食材的中文。第二項任務秤重練習，兩位球員協助秤重紅棗並裝袋，最接近一台斤者獲勝，沒想到克力斯趁著阿巴西專注秤重時，偷偷將手上的紅棗與老闆已經秤好的調包，老實的阿巴西差點受騙，笑翻全場。不過實際放上克力斯親自秤重的紅棗，重量也非常接近一台斤，讓克力斯實至名歸獲得「中信特攻第一屆秤紅棗大賽」冠軍！

完成練習後就要進入實戰階段，兩位球員需透過稍早學習的技能招攬客人並完成交易。克力斯很認真站到店外招攬客人，並大聲宣傳：「試吃不用錢！」高大帥氣的外國人站在一早人聲鼎沸的年貨大街實在很受矚目，克力斯在店外辦起了小型拍照會，但沒有成功銷售商品，反而店內的阿巴西率先完成第一筆生意，逗趣地向克力斯炫耀。

兩人最後合力秤重、加總金額，合力賣出香菇及干貝，且客人表示自己為中信特攻球迷，詢問是否有粉絲優惠價，愛護粉絲的克力斯竟直接折價300多元，阿巴西緊張表示：「老闆在旁邊耶！」但老闆也很有誠意地去尾數提供給球迷優惠價。兩位球員最終通過老闆的認證，也順利完成任務獲取食材，準備找許時清教練進行「心靈雞湯」時間。

擅於以「心靈雞湯」輔助球員的「清哥」許時清教練，已經準備好豐盛佳餚等待辛苦打工回來的球員，除了親自熬煮代表吉祥的雞湯外，還準備了代表好彩頭、步步高升的蘿蔔糕（菜頭粿）及代表財富的水餃（元寶）。

吃飽喝足後則是少不了華人文化中特有的休閒娛樂「麻將」，進行一場簡單的麻將摸字遊戲，沒想到克力斯「又」想偷吃步被抓包，但最終獲得冠軍的竟然還是大家一開始最不看好的洋將克力斯，克力斯再奪一冠「中信特攻第一屆摸牌大賽」冠軍！

克力斯今日拿下兩冠，也獲得清哥頒發的紅包，代表平平安安。最後由許時清教練、阿巴西及克力斯三位代表中信特攻祝福大家：龍年行大運、Money「龍總來」、冠軍「龍厚我（特攻）」！上回的「特攻出任務」由球星化身「一日特務」，大受好評；此次的新年特別企畫也圓滿成功，敬請期待下回的「特攻出任務」，特務們將迎接什麼挑戰呢？