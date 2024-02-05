今5日下午15時許，有民眾在臉書社團「我是景美人《與您分享在地生活》」PO表示，她的寵物柯爾鴨不見了，希望附近民眾幫她尋找，而且她已經向警方報案，PO文引起網友注意，紛紛留言，「可能變成薑母鴨了」、「可能跑去河邊」。

臉書社團「我是景美人《與您分享在地生活》」網友PO文表示，她的寵物鴨剛飛不見，急尋！她正掃街尋找中，感謝各位幫忙留意，因為怕有人撿到，會帶去派出所，所以先告知警察先生，我們有鴨子不見了，謝謝大家，我現在下著雨換騎腳踏車在找。

PO文一出引起網友回應，「報警？人不見都要24小時後才可報警內，鴨子？？？？警察好辛苦」、「人不見是規定24小時候才可報案，不是我規定的，是警察告訴我的。你不知嗎？」、「可能變成薑母鴨了」、「可能跑去河邊」、「河邊比較有可能找到，柯爾鴨很愛玩水」、「有沒有名字或腳環」、「我以為鴨子不會飛，加油」」、「好可愛呀～希望盡快找到」、「祝福您早日找到」。