2024年2月5日新北市／議員洪佳君、圓融行善團團長許誥、文林國小家長會長林駿明（右起）等一起探視江女。（新北市社會局提供／劉瑋晴新北傳真）

樹林一位江姓婦女罹患乳癌，在醫院接受手術前就先進行自費標靶治療，花費近70萬元，手術雖有健保給付，但術後遵醫囑仍須多次放射性治療追蹤，後續自費負擔仍需數十萬元，由於醫療費用龐大，經議員洪佳君提報社會局，媒合圓融行善團急難濟助，於5日上午將善款一起送到江女住處。

議員洪佳君表示，江女的姊姊在文林國小擔任志工，家長會長林駿明得知她單親照顧一名小孩已自顧不暇，近日又要照顧罹癌的妹妹，而且自付醫療費用相當龐大，因此轉請議員服務處協助，於是拜託社會局評估，再提圓融行善團濟助。

圓融行善團團長許誥表示，江女求助個案於line群組po出訊息和相關證明後，於短時間內即獲得238位每人1千元的接龍響應，合計23萬8千元，於5日上午和成員陳國勝等人，會同社會局和議員洪佳君，一同將善款送至江女樹林住處。

江女的母親表示，女兒去年才結婚不久，就發現罹患乳癌第二期，但因非屬第四期健保補助，因此必須自費標靶治療，而醫藥費又相當昂貴，非常感謝林會長、洪議員和圓融的協助。

社會局副局長許秀能和樹鶯社福中心攜帶干貝雞湯和奶粉等營養品致贈關懷，許秀能表示，個案後續會由樹鶯社福中心持續追蹤輔導，以提供必要的協助。