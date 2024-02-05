埔里鎮代林惠雯抱病出席臨時會當選副主席，「燒聲」宣誓就職。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮民代表會副主席陳諭韋因賄選遭解職，廖永文遞補鎮民代表，由於陳女是副主席，埔里鎮民代表會5日舉行副主席補選，鎮代林惠雯獲15票當選。林惠雯的丈夫陳章祺是鎮代會前主席，代夫出征當選民代，還更上層樓任副主席，在地方傳為佳話。

高等法院台中分院判決指出，陳諭韋2022年以1702票當選埔里鎮第1選區鎮民代表，但競選期間劉姓、黃姓樁腳被控賄選，劉判有期徒刑1年10月、緩刑3年，黃則判處有期徒刑1年8月、緩刑3年確定，判決陳諭韋當選無效確定，不得上訴。

南投縣選委會表示，陳諭韋因賄選違反《公職人員選舉罷免法》遭職權，該選區由廖永文遞補鎮代，由於陳諭韋原擔任埔里鎮民代表會副主席，副主席依法重選。

埔里鎮代會指出，過幾天就是農曆春節長假，5日召開臨時會完成副主席補選，16名鎮代全數出席，鎮代林惠雯抱病出席角逐副主席，獲15票支持、1票廢票當選。林惠雯感謝同仁支持，她將與主席林釧儀配合，監督鎮政與兼顧所會和諧。

由於林惠雯的丈夫為前鎮代會主席陳章祺，夫妻地方實力紮實，陳章祺本屆未參選，林惠雯代夫出征順利當選，再獲代表同仁支持，更上層樓擔任副主席。