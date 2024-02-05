台糖梅花豬肉片日前被中市府檢出瘦肉精「西布羅特」，不過農業部抽驗採樣45件樣本卻皆未驗出。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮5日表示，若採檢程序、機器操作都符合規定，對於這樣的結果就應該相信；至於為什出現這樣的結果？有待後續複驗結果是否相符，再一步步釐清。

台中市政府日前赴國防部台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，且6次檢驗結果均檢出陽性，但行政院食安辦4日公布複檢同批的45件樣本皆未驗出瘦肉精，引發大眾關注。

對此，洪東榮表示，既然有驗到，就像台中市府說的，這是一個科學結果，採用的機器也相當敏感，若採檢程序、機器操作都符合規定，當然對於這樣的結過就應該要相信；而驗出來了、公告了，這一批號的豬肉下架、回收也是應該的。

至於為什麼會出現這樣的結果？洪東榮表示，有待事後將剩餘檢體重新複驗，加上主管單位食藥署也用同樣標本和方法做做看，看結果是否相符，再一步步釐清。

洪東榮指出，食用過量西布特羅會出現噁心嘔吐、心悸頭暈、臉色潮紅情形，或是胸悶甚至手抖冒汗，一般2至3天即可代謝。不過要特別注意不可運動，因為其本身會導致心跳加快、心律不整，若想要用運動代謝反而會加重心律不整、猝死，民眾僅需多休息、多喝水即可。

洪東榮表示，西布特羅屬於毒性較大的瘦肉精，毒性高於萊克多巴胺1000倍以上，可能0.01毫克就會不舒服。這批豬肉檢出是0.002ppm，如果以1公斤肉品來看大約含有0.002毫克，要吃到0.1毫克則可能要吃到100公斤肉品，要吃到麼多量肉品的可能性較低，基本上民眾如果不小心吃到不用緊張，且大多數肉品已回收，會碰到的機會也較小。

洪東榮也說，西布特羅毒性較大、副作用強，有些運動員為強健肌肉會非法使用，但幾乎不會用在臨床治療上；西布特羅少見又不容易購買，畜養動物時飼料裡面也不會添加，因此有驗到才令人覺得奇怪。