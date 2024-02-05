農曆春節將至，許多人紛紛開始準備包紅包給長輩或晚輩。一位女子表示，今年過年她不打算回家，沒想到卻聽到剛生小孩的表嫂狠酸，「都當姑姑了不回家是在逃避責任嗎？」，讓跟表哥、表嫂不熟的女子直呼，「被要紅包的感覺很差」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，2個月前表哥的小孩剛出生，她也順勢成了姑姑，由於平時不會回家，今年過年她也不打算回去，自然也就忘記包紅包這檔事，沒想到表嫂卻因此開酸，「都當姑姑了不回家是在逃避責任嗎？」，讓原PO感到相當傻眼。

原PO坦言，自己根本不認為包紅包給表哥的小孩是她的責任，紅包是禮尚往來的心意祝福，更何況小嬰兒的紅包都會被爸媽拿走，自己跟表哥、表嫂也不是很熟，「被要紅包的感覺很差」。

對此，許多網友紛紛回應，「本來可以包個200意思意思，但聽到這種話我就不會包，不爽給這種人佔便宜，其實包妳兄弟姐妹的小孩就夠了，表哥表嫂算什麼咖？」、「一包就要預計後面要包二十幾次喔，包了妳跟表哥表嫂的感情也不會變好，還不如錢留給自己吧，姑姑以前包給妳的，妳爸媽也有包回去給妳表哥啊，這種不用還」、「討紅包的吃相也太難看，沒錢還學人家生什麼小孩」。