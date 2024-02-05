媒體人黃揚明日前在政論節目中指稱，民進黨在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出8位數字以上利益，誘使立委跑票。對此，民進黨今（5）日發布新聞稿表示，純屬子虛烏有，今提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元。

黃揚明日前表示，立法院長選舉前，媒體報導藍營內部傳出有四人「被盯上」，甚至有一度失聯的狀況，立法院內確實傳出，有綠營人士（也可能如綠白破局的模式，是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士）在選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。

民進黨發言人吳崢則指出，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，民進黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要民進黨將採取法律行動，以正視聽。

對此，民進黨今（5）日發布新聞稿表示，關於黃揚明先生於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，相關情事經本黨了解純屬子虛烏有。黃揚明先生未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害本黨名譽。今本黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由本黨捐作公益使用。