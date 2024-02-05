清景麟集團，與白天鵝建設機構、泰嘉開發共推的百億建案「Ai世界城」5日舉行動土典禮。（呂妍庭攝）

清景麟董事長林聰麟（左）也當場承諾，每售出1戶，清景麟教育基金會將捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，4年共400萬元。（呂妍庭攝）

今由縣府教育處長李美華（右）代表接受第一階段捐助130萬元，並回贈感謝狀。（呂妍庭攝）

3月將前往土耳其比賽的竹崎高中FRC機器人隊伍也帶來機器人與女學生熱舞演出。（呂妍庭攝）

今捐贈儀式上，多位偏鄉地區校長也共同出席參與。（呂妍庭攝）

清景麟集團，與白天鵝建設機構、泰嘉開發共推的百億建案「Ai世界城」5日舉行動土典禮。（呂妍庭攝）

清景麟集團，與白天鵝建設機構、泰嘉開發共推的百億建案「Ai世界城」5日舉行動土典禮，是嘉義史上最大建案。（清景麟集團提供∕呂妍庭嘉義傳真）

隨台積電將在嘉義科學園區設廠，「華泰名品城」Outlet落腳嘉義高鐵站，嘉義縣房市蓬勃發展，已在高鐵特區、縣治特區布局許久的清景麟集團，與白天鵝建設機構、泰嘉開發共推的百億建案「Ai世界城」5日舉行動土典禮，除預告嘉義史上最大建案將開賣，清景麟董事長林聰麟現場頒發竹崎高中比賽贊助基金，並承諾捐贈嘉義縣400萬元教育基金。

清景麟集團2021年推出「國際城」後，相繼又推出「嘉科」、「科技城」建案，短短3年多，銷售屢創佳績，林聰麟說，銷售佳績來自國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業所帶來的龐大住屋需求，迎來2024新的一年，清景麟集團與白天鵝建設機構、泰嘉開發三強聯手，推出規模超越以往，戶數達800戶以上的「Ai世界城」，將在近5200坪基地，規畫地上15層，地下2層，3大棟含801戶住家及17戶店面的建案，總銷近100億元。

配合新建案動土，林聰麟特別贊助竹崎高中30萬元，協助竹崎高中代表嘉縣參與FRC機器人競賽，林聰麟也當場承諾，每售出1戶，清景麟教育基金會將捐贈5000元作為嘉義縣教育處教育基金，未來4年共挹注400萬，與縣府攜手點亮嘉義學子的未來。

今由縣府教育處長李美華代表接受第一階段捐助130萬元，而3月將前往土耳其比賽的竹崎高中FRC機器人隊伍也帶來機器人與女學生熱舞演出，展現嘉義縣科技教育的成果，與會還有多位偏鄉地區校長共同參與。

李美華說，嘉縣幅員遼闊，偏遠地區學習資源也相對分散，部分學生的家庭支持功能與經濟能力都較匱乏，弱勢學生多半仰賴學校師長募款得以就學，感謝清景麟教育基金會挹注經費，提供經濟弱勢學生就學基金以及國中晚自習費用，為學生打造無後顧之憂的就學環境。