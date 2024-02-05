為提供旅客更貼心的服務，即日起台鐵與台灣高鐵的車廂內推車及車站便當櫃台販售，開放使用悠遊卡支付，台灣兩大交通龍頭攜手悠遊卡公司，讓旅客搭車時付款更便利。悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡公司身為全台各類交通運具8成以上的票證服務者，服務交通運具乘客是首要考量。

林志盈指出，悠遊卡每年的使用卡數約2000萬張，每月使用卡數約1000萬張，悠遊卡公司身為全台各類交通運具8成以上的票證服務者，服務交通運具乘客是首要考量。這次擴大提供高鐵及台鐵餐食販售付款，希望乘客使用悠遊卡搭乘台鐵及高鐵時，站上與車廂內也都可輕鬆購買餐食便當，帶給民眾貼心優質的服務。

悠遊卡公司表示，即日起於車站大廳販售便當的櫃檯，及搭車時車廂內的推車餐食，皆可使用悠遊卡支付，等於台鐵全線皆可使用悠遊卡搭乘，許多人進出站使用悠遊卡、抵達車站時順手買個台鐵便當、車上再買杯咖啡，一條龍使用悠遊卡完成交通及飲食，不用再掏現金找零，方便許多。