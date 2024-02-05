金佩姍身材曼妙。（三立提供）

金佩姍氣勢滂薄，被形容為媽祖出巡。（三立提供）

三立都會台、三立台灣台及中視三台大聯播的除夕特別節目《超級華人風雲大賞》，特別邀請「一代女皇」金佩姍在「經典戲劇主題歌曲」演唱經典夯曲，她過去曾演唱29部八點檔主題曲，其中28首都在中視播出，令人印象深刻，這次演唱也將喚醒劇迷粉的回憶。

今年64歲的金佩姍認為，想要照顧年邁的媽媽就一定要有健康的身體，因此特別請健身教練、營養師指導，讓她在苗條體態之餘再瘦10公斤，一同減肥的兒子也瘦了20公斤。

金佩姍在專業健身教練的指導下，進行重訓、皮拉提斯，另外也堅持每天走一萬步的路、外加深蹲100下。營養師則規定她，每餐都要先喝湯、吃菜再吃肉，盡量吃原型的食物；戒不了的甜點，金佩姍會提前到下午1點吃，好讓身體有時間代謝。因為身形變瘦，導致金佩姍有許多衣物都無法再穿，連演出服都要重新修改，不然會一直掉下來。

距離上次參與除夕節目已有六年之久的她，表示因為太久沒在電視上露臉，所以常遇到粉絲訴說思念之情，連先生、媽媽都很期待再看到她在電視上演出，「我原本想舞台應該多留給年輕人，我已經是資深歌手，就不用再出來唱了，但最後還是不敵親朋好友的遊說，才接下通告」。

她這次不僅要在節目中再度演唱招牌歌曲，讓觀眾一飽耳福，還非常有誠意準備了之前在個人演唱會上最經典也最風華絕代，光頭頂頭飾就重達2公斤的全套女皇袍，氣勢滂薄的演出，也讓主持人許效舜驚艷，直呼她是媽祖出巡。

《超級華人風雲大賞》今年表演規格再升級，節目由澎恰恰x許效舜領軍金龍隊、曾國城x陳漢典領軍紫龍隊、王仁甫x季芹領軍的赤龍隊，率領眾多明星帶給觀眾最豪華的除夕夜綜藝秀，長達4小時的三龍爭霸戰，在2月9日周五除夕夜晚間8點到12點播出。