南韓演員李英愛2003年主演的韓劇《大長今》，是被不少人認定為必看經典之一，當時在亞洲各地還掀起了「長今熱」，全球超過90個國家播過。日前有消息指出李英愛將出演《醫女大長今》（暫定），讓不少觀眾以為是要拍續集，十分激動，現在原著編劇出現表示，兩著沒有任何關係，並不是續集。

綜合韓國報導，娛樂公司Fantagio先前透露，將在今年10月開拍《醫女大長今》，預計在明年初開播，還在去年6月也確定女主角將由李英愛飾演，故事講述長今是如何成為醫女的故事。不少劇迷都十分期待，也有人詢問，MBC《大長今》作者金榮昡是不是正在寫劇本，對此，金榮昡出面否認這個猜想。

作家金榮昡表示「我只是通過媒體報道才聽說《女醫生大長今》的製作。」，電視劇製作公司KPJ也發布聲明表示「2003年播出的《大長今》是金榮昡作家的原創作品，擁有從劇本內容、場景設定、人物設定、關係、情節等所有權。

KPJ強調，《女醫生大長今》是和金榮昡作家毫無關係的電視劇，也與MBC《大長今》的設定、內容和人物沒有任何關係。因此《女醫生大長今》不是衍生劇、續集或前傳，而是完全不同的電視劇，所以希望外界不要誤會。