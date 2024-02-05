新光三越台北信義新天地侏羅紀公園30周年主題展，即日起至2月29日登場。（新光三越提供）

新光三越台中中港店鏈鋸人期間限定快閃店，即日起至2月21日登場。（新光三越提供）

新光三越桃園站前店新春救援隊波力快閃店，即日起至2月18日登場。（新光三越提供）

迎接的春節連假，新光三越以最強檔「龍舞卡利HIGH」超高回饋吸引買氣，即日起至2月25日不限日、不限店、線上線下刷卡都可累計消費回饋，10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％ skm points點數，持skm pay並綁定指定銀行信用卡單筆達3000元再加碼1%、最高7%回饋。

為持續帶來多元購物新體驗，新光三越台北信義新天地A8 B1「享玩時尚生活圈」改裝新登場，不僅導入全台首櫃－台灣原創質感品牌KLUT、日系服飾LOWRYS FARM等品牌，還有人氣手搖五桐號百貨首發店、全台首發的GODIVA CORNER專賣店，獨家販售巧克力阿法奇朵等手搖、甜點陣容。

新光三越亦持續網羅人氣新櫃和快閃店，包括Diamond Towers的日本輕奢珠寶AHKAH、台北信義新天地A11 全台獨家韓國潮牌emis快閃等；而美食新櫃，推薦爆排隊潮的台北信義新天地A9法國精品馬卡龍PIERRE HERME、台中中港店即日起2月26日有東京車站熱銷伴手禮now on Cheese快閃，高雄左營店更首度引進檀島香港茶餐廳。

新光三越高雄左營店名偵探柯南DETECTIVE CONAN THE MOVIE展，即日起至2月25日登場。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9 PIERRE HERMÉ全台首櫃、台中中港店快閃店，12入馬卡龍禮盒1680元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11、台中中港店now on Cheese快閃店，起司夾心餅乾18入禮盒760元。（新光三越提供）

而今年新光三越全台共規劃超過百場春節活動，包括「昇龍聚福藝術空間展」，獨家設計代表不同好運的龍家族；台北信義新天地「獅皇競2024甲辰年飛龍在天迎新春」，從初二到初四天天帶來傳統技藝等。還有台北南西店「財神駕到天天發發財金」、「祥龍剪紙燈籠慶元宵」，嘉義垂楊店「龍舞迎春發財金」，高雄左營店「小年獸出任務」等，邀請全家來打造過年美好回憶。

另從北到南也集結超過10大知名IP，推出系列特展，包括台北南西店「伊藤潤二驚典美學館」、「進擊的巨人動畫十周年快閃店」，台北信義新天地「侏羅紀公園30周年主題展」，桃園站前店「新春救援隊波力快閃店」，台中中港店「鏈鋸人期間限定快閃店」、「史努比新年祭」，及高雄左營店「新世紀福音戰士展」等。大年初一到初四還將有「寶可夢見面會」、「超人力霸王布雷薩與阿斯加薩見面會」等人氣IP角色一次到位。