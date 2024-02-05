葛仲珊宣布將於3月舉辦「Subway Series地鐵大站」演唱會。（LIVE NATION TAIWAN提供）

葛仲珊（Miss Ko）在去年金曲獎頒獎典禮重出江湖，霸氣宣言：「皇后區的皇后終於回到台北」將典禮推向最高潮。如今葛仲珊也實現當日宣言，今宣布將於3月28日在Zepp New Taipei舉辦出道10年的演唱會「Subway Series地鐵大站」，將以紐約街頭派對（Block Party）形式，慶祝嘻哈50年也同時歡慶Miss Ko出道10週年。

葛仲珊自從受邀於金曲舞台獻唱後，開始萌生舉辦專場演出的念頭。回到紐約的她，參加了一連串的嘻哈音樂50歲慶祝活動，其中也朝聖了於紐約洋基棒球場所舉辦的《Hip Hop 50 Live》嘻哈慶典，有嘻哈始祖RUN DMC、Snoop Dogg、Ice Cube 等演出外，還有多位傳奇DJ以及各種不同類型的嘻哈表演，讓她深受感動，更清楚如果自己要舉辦演唱會，那就應該是要以慶祝嘻哈五十週年派對形式，向嘻哈音樂致敬。

在紐約皇后區長大的葛仲珊Miss Ko，與嘻哈文化的關係密不可分，這其中包含了饒舌與街舞、DJ、塗鴉及各式各樣 Battle，這些嘻哈元素滋養著她，讓她甫出道即成為饒舌音樂的一代新起之秀，10年前奪得金曲獎最佳新人後，她成為華語饒舌女力的代表人物，為華語音樂開創了無數的經典好歌，無論是出道作品〈Slide〉、〈打破他〉，到冠軍夯曲〈皇后區的皇后〉、〈就改天〉與重返金曲舞台的〈Spotlights〉等。更與方大同、蛋堡、盧廣仲等人合作歌曲，也為天后張惠妹寫下〈跳進來〉，這過去每一首歌都是Miss Ko人生重要的一站。

葛仲珊暌違多年即將再次回歸，以最道地的紐約味與觀眾見面，把舞台化身為她的嘻哈地鐵，以貫穿紐約皇后區的三條地鐵線Q、N、Z為代表，

除了自己出道以來的經典曲目之外，Miss Ko也策劃將這街頭派對的文化帶到Zepp New Taipei，讓台北的觀眾享受一場獨一無二的嘻哈派對。門票將於2月16日上午11點於拓元售票系統開賣。