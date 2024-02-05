俄羅斯總統選舉將在今年3月17日舉行，雖然普丁必定當選，但是也有人試圖挑戰，但是他們連參與的資格都很困難。反戰總統候選人納傑日丁(Boris Nadezhdin)表示，他恐怕無法參選了，因為俄羅斯中選會說，他的群眾連署書有15%無效。

路透社報導，納傑日丁的發言人表示，中選會將會在星期三就此事做出最終裁決，目前團隊已經研擬，要是被取消登記資格，將向最高法院提出上訴。

納傑日丁上星期向中選會提交來自俄羅斯各地約10萬多份聯署書，這是公民參選總統的資格。但是上周五中選會說「對聯署書的初步分析顯示，大約有15%的聯署書是錯誤的，很多聯署者已經死了。」

要是如果，那麼納傑日丁聯署書的錯誤率，較過去的平均值高出3倍，這是納傑日丁認為中選會不公平的其中一個理由。

鑑於普丁從2000年起，就長期統治俄羅斯，並且控制力道也愈來愈強，所以60 歲的納傑日丁想要出面擔任獨立候選人。

沒有人指望他能獲勝，但是他的競選活動引起了人們的關注，因為他公然反對克里姆林宮的「特別軍事行動」，成為公開的反戰者。納傑日丁表示，普丁發動戰爭犯了致命錯誤，並承諾，如果他能當選，將以談判來結束衝突。