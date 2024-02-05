NOVA資訊廣場中壢店期改裝新風貌，引進ASUS、realme品牌手機專賣店。(業者提供／呂筱蟬桃園傳真)

NOVA資訊廣場中壢店，在地深耕大桃園地區25年專業電腦賣場，2024年迎來二期改裝新風貌，年後也將進行第三波改裝，帶來更齊全的品牌與商品，更多元的體驗空間，業者表示，嚴選專業經銷店家進駐，引進ASUS、realme品牌手機專賣店，同時改裝了全新櫃位，為大桃園在地消費者打造3C資訊商品一次購足的優質環境、全方位的品牌體驗以及專業服務。

NOVA中壢店喜迎新春，特別強化了手機專賣店的陣容，除了原有的三星智慧館，還包括全新改裝的Apple專賣店、華碩手機專賣店和realme專賣店，搭載最新科技的手機外，也提供多樣穿戴裝置和周邊商品，滿足消費者不同需求。

Apple專賣店不僅有iPhone 15全系列現貨供應，即日起購買手機搭配週邊配件，再享折扣優惠。ASUS手機專賣店為華碩愛好者提供新上市的ROG Phone 8系列電競手機。另外，realme手機專賣店則提供年輕化且高CP值的手機系列、穿戴裝置和週邊配件。

NOVA資訊廣場中壢店還加碼限時回饋活動，即日起至2月25日，凡於期間內購買手機，滿1萬元即送200元現金劵，滿2萬元送500元現金劵，1月19日至2月25日消費滿500元還可參加春節抽獎活動，廣邀大桃園的鄉親一起與NOVA歡樂同慶。