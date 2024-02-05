新北市高灘處去年推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，先完成五股「山水匯集廣場」，而該計畫二期工程的「海世界觀景台」園區也在今（5）日完工開放，讓民眾在即將到來的春節連假，多了一個走春遊覽的新選擇。

「海世界觀景台」位在關渡大橋上游約3百公尺，為八里左岸自行車道之重要節點，由南至北可串連五股山水匯集廣場與八里渡船頭，沿途更坐擁大屯山、淡水河以及關渡大橋的美麗景緻。

高灘處長張修銘表示，「海世界觀景台」園區原為閒置的空間，此次工程以「還地於自然、大樹好呼吸」為構想，用減法景觀營造方式將過多硬體設施及不透水鋪面拆除，改恢復綠地的自然環境，另在原有欒樹周邊設置木平台提供來往遊客優質休憩點。

此外，淡水河八里左岸自行車道空間逐步優化，在水岸沿線二期工程還有「林蔭樹海漫步道」及「米倉打石地景公園」景觀及周邊自行車道環境改善工程正在施作中，預計可在今年上半年陸續完工。