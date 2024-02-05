男星蔡昌憲在歌唱和戲劇上都有亮眼成績， 2018年和空服員Vivian結婚，之後生下兒子「小菜包」。上個月底夫妻倆再度迎接第二個孩子的出生，女兒「小菜心」。怎料，今（5）日卻碰上車禍，所幸並無大礙，Vivian也表示，還好當時女兒不在車上。

據悉，蔡昌憲上週和老婆一起迎來女兒「小菜心」的誕生，夫妻倆去月子中心安頓好後，在要回家拿東西的路上遇上車禍，好在人無大礙，蔡昌憲老婆Vivian也在IG限時動態中透露，是遭到後方車子追撞，好在他們人沒事，不過對方車頭卻都撞凹下去。

蔡昌憲和老婆遇車禍。(圖／vivianweiwei_h IG)

Vivian還原車禍經過，因為前面的車子突然停下，他們才因此煞車，但後面的車子卻因為不熟路況，還載著老奶奶，因為要顧她，而反應不及，才會撞上，Vivian表示「還好人沒事，也還好女兒不在車上，不然我的會瘋掉。」她一想到假如女兒在車上，她就差點哭出來。遇到車禍事件，讓Vivian也有所警覺，呼籲大家「汽座跟安全帶的重要，真的不要貪一時方便，覺得麻煩就不用。」