高雄左營區華夏路與曾子路口5日晚間6時許發生一起機車與汽車的車禍，警消獲報到場救援，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄左營一對19歲情侶葉姓男子與黃姓女子於5日晚間6時許騎機車雙載至左營區華夏路與曾子路口，和46歲朱女駕駛的汽車發生碰撞，導致葉男、黃女身體多處擦挫傷，兩人的左腳大腿都骨折，幸無生命危險，朱女則未受傷，雙方無酒駕。警方初步研判，這是汽車未禮讓直行的機車所導致的車禍。

左營警分局交通分隊於2月5日晚間6時4分許獲報在左營區華夏路與曾子路口有交通事故發生，立即派人前往處理。

當時朱姓女子駕駛自小客車沿華夏路（北向南）行駛，行至車禍地點時欲左轉曾子路，卻與當時沿華夏路（南向北）直行的葉男騎乘的機車發生車禍。葉男與黃女應聲倒地，兩人身體多處擦挫傷，左腳大腿均骨折，經送醫治療，目前都意識清醒、無生命危險，朱女則未受傷。

警方調查，事故地點只有一般的紅綠燈，沒有轉彎號誌，初步研判是汽車未禮讓直行機車所導致的車禍。對於肇事責任，警方將報請交通大隊判定。

左營分局也呼籲民眾，年關將至，民眾駕駛汽、機車行經各路口時請減速慢行，轉彎車應禮讓直行車，以免發生交通事故。