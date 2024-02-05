韓國瑜主持首場朝野協商 拍板2/20新會期開議日 20240205 @CtiNews

立法院長韓國瑜今（5）日首度主持朝野協商，一開場就說，他當選3天來很多電話關切，要他走路要靠邊走、口袋要帶手帕衛生紙，「好像韓國瑜不是韓國瑜」。韓還說，他的個性就是真誠熱情，如果當了院長，過一個月照鏡子，好像滿清紫禁城來的老太監一樣，面容枯槁面無表情，「這不是我要的」！

立法院長韓國瑜今（5）日首度召開朝野協商，裁示開議日期定在2月20日，三黨總召簽字通過。

韓國瑜院長上午在立法院周萬來秘書長等人陪同下在院區內進行單位巡禮，並於下午14時許會見國民黨主席朱立倫，緊接著在15時主持朝野協商。

韓國瑜一開場就說，他當選3天來很多電話關切，要他走路要靠邊走、口袋要帶手帕衛生紙，「好像韓國瑜不是韓國瑜」，開會好像就要端莊嚴肅。

韓說，他的個性就是真誠熱情，如果當了院長，變得不是自我，過一個月照鏡子，好像滿清紫禁城來的老太監一樣，面容枯槁面無表情，「這不是我要的」！

韓國瑜強調，還是想秉持過去真誠熱情的風格，對院內氛圍很重要，將來朝野協商或院會有衝突跟爭執，但他一定秉持原則，熱情、善良、真誠，希望院內有這氣氛存在。