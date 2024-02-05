立法院長韓國瑜今(5日)首度主持立院朝野協商，會前接見國民黨主席朱立倫拜會。朱立倫表示，韓國瑜在立法院是他的學長，經驗比他更多，至於會不會擔心韓當院長讓黨內變「兩顆太陽」，光芒蓋過身為黨主席的他？朱大方回應「黨內更多引擎發動不是更好嗎？」他並提到總召傅崐萁拋出的「國會特偵組」，強調現在是「台灣實現新階段民主的關鍵里程碑」，韓江配未來一定會扮演最關鍵性角色，發揮最強監督力量。

「發揮最強監督力量，韓國瑜、江啟臣為台灣人民全力打拚！」朱立倫發文提到，今早前往立法院恭喜新當選的韓國瑜、江啟臣，「我們對韓江配有信心，未來一定會在國會扮演最關鍵性的角色，為台灣人民揭發更多不公不義！」總召傅崐萁有一個有趣的比喻：「國會特偵組」，就是說當每一個立法委員都能代表人民，在立法院充分發揮調查權、聽證權、以及藐視國會，人人都是特偵組，都能代表人民扮演監督力量。

「在這裡我要特別強調，國民黨要求的這些權力，美國國會有，所有先進國家都有！」朱立倫表示，包括最近我到全台謝票，包括海外的朋友都非常關注，為什麼很多事情行政部門都能掩蓋，國會都不能調查清楚？所以我也跟韓院長報告，最近接待外賓，我都說現在就是「台灣實現新階段民主的關鍵里程碑」，這些國會改革的重要關鍵，相信韓院長跟江副院長一定會一鼓作氣，把他們一一完成。

朱立倫強調，所有人關注的進步議題，包括人工生殖法、代理孕母議題等，「我們必須關心民眾關心的議題，讓大家看見國民黨的進步與改變！」

朱立倫直呼，「國民黨是一個團結的大家庭，在各縣市我也直接代表國民黨黨團表示，54位立委都會成為各縣市長得最強後盾，絕不再讓黨籍縣市長受委屈！我們堅定相信，所有選民都是中華民國國民，大家都應該被平等對待。接下來，我們會找時間讓韓院長與所有縣市長團聚，許多縣市長都當過立委，讓我們共同從立法院出發，團結努力、監督制衡政府，持續培養人才，讓國際社會安心，讓台灣社會安定。」