台中市1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市抽驗台糖冷凍安心豚梅花肉片發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，有立委自曝中市是驗22次並非對外說的6次，台中市衛生局澄清，共自同1盒肉品進行3次採樣，每次檢體均須上機檢驗數次，取用中間檢驗數值6次列入正式報告研判參考，合計進行建議方法8次、公告方法14次的檢驗。

食安處解釋，檢體1共計上機檢驗10次，數值由0.013ppm到0.023ppm不等，採取第一次建議方法數值0.018ppm及公告方法數值0.015ppm列入正式報告研判參考。

檢體2共計上機檢驗9次，數值由0.001ppm到0.004ppm不等，採取建議方法數值0.002ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

檢體3共計上機檢驗3次，數值由0.002ppm到0.003ppm不等，採取建議方法數值0.003ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

食安處強調，所有上機檢驗，均依照標準作業進行，以嚴謹的態度，選用建議方法或公告方法出現較多，或是中間的檢驗數值列入正式報告研判參考，除1次出現0.001ppm與方法偵測極限值相同外，其餘21次皆在0.002ppm以上。