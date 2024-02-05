台灣網球女將詹皓晴本周挑戰阿布達比女網賽，雙打繼續和墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）搭擋，首輪16強賽7比6（3）、6比4解決大陸徐一璠／烏克蘭加琳妮娜（Anhelina Kalinina），晉級8強。

農曆新年假期就要到來，職業網球賽事仍繼續球季賽程，詹皓晴本周選擇在阿布達比爭取積分、獎金，首輪第1盤和對手都是在發球局狀況不少，雙方都有破發並進入搶七局，在搶七局連破對手3個發球分取得5比1領先，隨後被對手追回兩分，詹皓晴組合再連得2分先收下盤數。

第2盤詹皓晴／歐兒摩絲曾取得局數4比1領先，中段一度遇亂流被對手連趕3局以4比4追平局數，詹皓晴組合及時回穩，第9局再度破了對手發球局，在邁向勝利的發球局40比15取得2個賽末點，雖被對手化解1個，詹皓晴組合還是穩穩帶走勝利。

上個月詹皓晴與歐兒摩絲在霍巴特女網賽收下雙打冠軍，雖然澳網女雙止步第二輪，兩人重振旗鼓在阿布達比繼續奮戰，期待首輪直落二獲勝帶動氣勢，朝冠軍繼續前進。