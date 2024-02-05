由知名企業家鍾文智先生贊助愛心物資發放活動，2月3日在屏東市玉皇宮舉行，據了解，現場成功發放了600箱愛心物資及392份愛心禮券，讓近千位低收入戶及邊緣戶居民受益，場面非常溫馨且感人。

鍾文智長年關注社會公益，以及弱勢團體。只要在新聞上聽聞任何一個角落有社福團體需要資源，鍾文智就會立刻挺身而出慷慨解囊，幾乎每個社福團體都可經常見到他的身影。

知名企業家鍾文智先生在現場成功發放了600箱愛心物資及392份愛心禮券，讓近千位低收入戶及邊緣戶居民受益。(戴志揚翻攝)

屏東市玉皇宮的愛心活動原定於當天早上9:00開始，但在7點多的時候，就有非常多居民早早地在現場等候，這次公益活動的愛心物資包括大米、麵條、罐頭、麥片、餅乾等，並在家樂福訂購了愛心物資及等同物資價值的禮券，讓更多人可以根據個人需求選購。

鍾文智先生表示，這次發起愛心物資發放活動的初衷是想回饋自己的家鄉，自己長年來不僅關心台灣各地的社會議題，也致力於回饋社會。透過電話訪查各里的里長，且確保了愛心物資能夠準確地送到低收入戶和邊緣戶的手中。

在活動現場，鍾文智先生也請母親和妹妹，特別關心行動不便的老人。其中，有一位雙膝貼滿藥布手拿拐杖的老人打動了在場的所有人，他表示是走路來參加活動的，得知老人的狀況後，鍾文智先生也親自協助老人選擇愛心物資，並安排車輛將老人送回家，同時還付了他的車資。

鍾文智先生表示，這次發起愛心物資發放活動的初衷是想回饋自己的家鄉。(戴志揚翻攝)

鍾文智先生表示，這次發起愛心物資發放活動的初衷是想回饋自己的家鄉。(戴志揚翻攝)

實際上，鍾文智在2022年9月屏東明揚國際大火，造成9死110傷1失聯，出身屏東的他聽聞深感悲痛，立刻捐出100萬元給屏東縣政府幫助家鄉傷亡者和家屬度過難關。

2022年7月，鍾文智聽聞彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費將近12年之久願景，當下決定豪氣捐贈300萬，加速實現身障者就業服務及照顧的「伯立歐家園」。

2022年初，鍾文智特地趕往台東捐贈百萬提供台東弱勢團體汰換公務車之外，日前也到彰化伯立歐小兒痲痺協會探望，並捐款幫忙協會，接著又前往至「彰化縣私立基督教喜樂保育院」，再度捐出50萬元，從南到北，幾乎都看得到她的行善身影。

對此，鍾文智先生也強調，之後會繼續關心屏東市里民的需求，並承諾未來將繼續舉辦類似的愛心活動，他坦言，這次活動不僅是回饋社會的一種方式，更是希望能夠幫助那些生活困難的居民，讓他們在生活中更輕鬆一些。期待未來能夠為屏東市的社區奉獻更多的愛心，且注入正能量。