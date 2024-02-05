許多人到美式賣場好市多消費時，可能會順便購買一些零食以防不時之需。一位女子近日發現，好市多上架了日本B牌精緻西點禮盒，裡面一共包含11種餅乾，當晚她一個人就不知不覺吃了一半，忍不住直呼「這盒真的太犯規了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她在內湖好市多看到新上架的B牌精緻西點禮盒，一盒要價399元、內含11種不同的餅乾，賣場還會贈送一個精緻提袋；原PO實際品嘗後發現，餅乾的甜度不高、相當涮嘴，當晚她看韓劇時，不知不覺就吃了一半的餅乾，因此直呼「這盒真的太犯規了」。

事實上，根據好市多標示，B牌精緻西點禮盒是日本原裝進口，共有11款餅乾一次滿足味蕾，「豐富的口感與細緻的風味，交織出令人驚喜的美味體驗」，搭配茶、咖啡都很適宜。

對此，許多網友紛紛回應，「偶然吃到這間餅乾，這真的好吃，連挑嘴的老媽都讚不絕口」、「好吃，CP值很高」、「這品牌的餅乾好吃」、「這好吃，沒送人自己吃光了」、「好吃也不貴」、「好吃！甜度適中」、「北日本的餅乾都好吃」。