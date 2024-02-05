根據台彩宣布的春節加碼方案，「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，加碼總獎金高達新台幣9.7億元。其中首先開跑的就是本期（2／5）威力彩頭獎直接加碼2億元，因此頭獎獎金上看2.8億。最新獎號已經開出！
威力彩今（5日）晚開出第113000011期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為01、16、18、21、30、38，第二區中獎號碼為06。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
根據台彩宣布的春節加碼方案，「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，加碼總獎金高達新台幣9.7億元。其中首先開跑的就是本期（2／5）威力彩頭獎直接加碼2億元，因此頭獎獎金上看2.8億。最新獎號已經開出！
威力彩今（5日）晚開出第113000011期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為01、16、18、21、30、38，第二區中獎號碼為06。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。