媒體人黃揚明日前在政論節目中指稱，綠營在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出8位數字以上利益，誘使藍委跑票。對此，民進黨今（5）日發布新聞稿表示，純屬子虛烏有，今提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元。黃揚明對此回應，他講的蠻保守的，也沒有點名，他們還是要告的話，只好把所知道的東西再多說說一點；並且，也會傳徐巧芯作證。

黃揚明日前表示，立法院長選舉前，媒體報導藍營內部傳出有四人「被盯上」，甚至有一度失聯的狀況。立法院內確實傳出，有綠營人士（也可能是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士）在選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。

民進黨發言人吳崢則指出，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，民進黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要民進黨將採取法律行動，以正視聽。

對此，民進黨今（5）日發布新聞稿表示，關於黃揚明先生於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，相關情事經本黨了解純屬子虛烏有。黃揚明先生未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害本黨名譽。今本黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由本黨捐作公益使用。

黃揚明今（5）日在臉書回應，他採訪所知內容比所說內容還多，絕非如民進黨聲明所言「未盡合理查證義務」，相關佐證會在法庭上提出。

黃揚明不滿直言，今年起，民進黨每年可獲得國庫撥給的政黨補助款2.4億元，真的要做公益，大可捐出更多款項，甚或透過執政政策手段照顧更多弱勢，無須假借提告求償「做公益」來博取美名。且他講的蠻保守的，也沒有點名，所謂綠營也有可能是中間人或是白手套。

黃揚明稱他為民主進步黨黨主席賴清德今年1月13日當選總統後，第一位由該黨主動提告的媒體人，深感榮幸。他仍會持續站在監督執政者的崗位上，寧鳴而死，不默而生。