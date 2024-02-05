國道1號南下197公里彰化路段，今（5）日中午發生1起嚴重車禍，共有3部大貨車與4部自小客車撞成一團，其中2部小客車慘被包夾撞成廢鐵，幾乎面目全非看不出車型，警消獲報趕往現場搶救，救出其中2名駕駛受困，造成1死1重傷。

國道1號南下197公里處彰化路段，今天中午發生1起嚴重車禍，共有2部大貨車與2部自小發生追撞，遭撞的2部小客車慘被包夾撞成廢鐵，幾乎面目全非看不出車型。（翻攝災害資訊討論分享／吳建輝彰化傳真）

目前警消獲報已經前往搶救，警消仍在搶救中，詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。（消防隊提供／吳建輝彰化傳真）

這起事故發生在今天中午11點32分左右，國道1號南下197公里彰化路段，有多部大小車輛發生追撞，包括內、外線都遭占據，車輛回堵超過6公里，其中被撞的自小客車幾乎全毀，看不出車型。

從事故現場照片來看，遭擠壓追撞的自小客車已經成「紙團」狀了，只看得出是白色，其餘無法從剩下的面貌看出車型，目前警消獲報已經前往搶救，警消仍在搶救中，詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。

據了解，送到醫院的2名傷者，其中年約50歲的黃姓男子，到院前已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告無效，從外觀來看可能因為受困車內許久，上半身有明顯發紺的情形，可能是因窒息許久導致。

另外1名傷者40多歲的許姓男子，身上則有多處外傷、骨折，包括骨盆、四肢等，已經送往手術室搶救中，目前生命跡象算是穩定。

警方調查，張男（73年次）所駕駛之營大貨車撞擊停等於輔助車之1部自小客車、自小貨車、自小客貨車、自大貨車及營大貨車後再撞擊行駛內側車道之1部小客車而肇事。