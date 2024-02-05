由於東北季風影響，明（6）日各地早晚有涼意，北台灣低溫14、15度，其他16至18度，中南部日夜溫差大。氣象署表示，周三至周五除夕（7日至9日）冷空氣持續增強至大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，預計周五晚間及周六初一清晨、下周日初二（9日、10日、11日）清晨最冷，北台灣低溫下探10度。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，北台灣低溫14、15度，其他16至18度，白天北台灣整天氣溫較涼，高溫僅18、19度，花東20至24度，中南部25至27度，中南部日夜溫差大。

氣象署分析未來天氣變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周三、周四華南雲雨區東移，各地陰雨，尤其北台灣降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，周五水氣減少，各地仍有局部短暫雨；期間由於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率，山區道路並有結冰機率。

周六初一至下周一初三（10日至12日）水氣減少，周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，下周日、下周一各地多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨；大陸冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。