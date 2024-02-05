2024大選落幕，但外界已開始好奇2026地方選舉，民眾黨也拋出國會8席的不分區要下到各地去選縣市首長。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就表示，「2026目前民進黨不太可能拿四都到五都，只有新北可能不太穩，目前是這樣，2026會增加一都的地方就是新北市，不會有其他的可能性」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，「2026目前民進黨不太可能拿四都到五都，只有新北可能不太穩，目前是這樣」，吳子嘉坦言，「民進黨拿高雄跟台南，這兩個縣市一定沒問題，尤其陳其邁一定守高雄，守不住陳其邁就垮了」，吳子嘉認為，「唯一有爭議的地方就是新北，新北國民黨的提名，要面對的是蘇巧慧」。

吳子嘉更指出，「而黃國昌下來選會分到誰的票？如果是侯友宜這種大咖，那他就會分到蘇巧慧的票；如果不是大咖，黃國昌就會吃到國民黨的票，害國民黨落選」，因此吳子嘉最後也說，「所以民進黨2026這次唯一有機會，會增加一都的地方就是新北市，不會有其他的可能性」。