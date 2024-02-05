好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）除了電影作品外，最為人津津樂道的就是他挑選女友的標準，被指出偏好25歲以下金髮女子，過去和曾和他一起合作的導演近日推出新書，書中就暗指他會看《維多利亞的秘密》型錄來挑選女友。

過去曾和李奧納多合作《血鑽石》導演艾德華齊威克（Edward Zwick）新書，其中談到一段，過去和李奧納多一起拍電影遇到的趣事，有一次李奧納多在等拍戲的空檔，拿了一本《維多利亞的秘密》型錄翻看，他好奇的問對方「在幹嘛？」坐在一旁的女主角珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）連頭也沒抬地回說「購物啊。」

Diretor revela ter flagrado Leonardo DiCaprio folheando catálogo de modelos da Victoria's Secret https://t.co/1bmKTunlQ5 — Revista MONET (@revistamonet) February 5, 2024

由於型錄裡的主要商品，女性內衣不太可能是李奧納多需要購買的物品，因此外界猜測應該是意有所指，是在挑選對象，而從他歷任女友中，有不少人都有超模身份，增加不少傳言的可信度。

Fantastic anecdote featuring Leonardo DiCaprio and Jennifer Connelly in Ed Zwick’s (extremely enjoyable) new memoir. pic.twitter.com/BEfLu5tZX8 — Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) February 3, 2024

49的李奧納多有著豐富的感情史，曾和許多超級名模約會，而在當時他的誹聞女友吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)正是「維多利亞的秘密」裡主打的「天使」之一，兩人交往到《血鑽石》要推出時分手。對於導演的爆料，外界猜測李奧納多可能和型錄裡，其他名模交往過，對於這個爆料，李奧納多暫時無任何回應。