俄羅斯官員宣布，盧甘斯克州利西昌斯克市(Lysychansk)的一家麵包店遭到烏克蘭轟炸，不幸的是，當地市長也在襲擊中喪生。利西昌斯克與它的姐妹市北頓內次克(Severodonetsk)曾經是烏克蘭在盧甘斯克州最後的大城市控制區，抵抗時間2個月，最終烏軍失守，但是俄軍的攻勢也因此而減弱。

新聞周刊(NewsWeek)報導，俄羅斯任命的利西昌斯克市市長名叫波捷列先科 (Alexey Poteleshchenko)，他同時也是盧甘斯克人民共和國 (LPR)的緊急情況部長。俄羅斯國營通訊社塔斯社引述消息人士的話報道，他在周六的襲擊中身亡。

波捷列先科的死訊，後來得到盧甘斯克人民共和國首腦帕塞奇尼克(Leonid Pasechnik)的證實。他在自己的電報頻道發表訃告：「他是一個勇敢的人，有著鋼鐵般的性格和巨大的毅力。他以性命保衛了盧甘斯克人民共和國。」

「我們一定會為敵人在利西昌斯克所殺害的人們報仇。」

俄羅斯調查委員會稱，這次襲擊是烏克蘭使用海馬斯火箭（HIMARS）造成的，進行的。烏克蘭尚未證實此事。假如俄軍說法為真，那麼烏軍可能已將海馬斯部署到哈爾科夫以東，鄰近盧甘斯克的前沿陣地。

烏軍雖然在2022年的6月撤出利西昌斯克，但是他們在2023年的「北部大反攻」期間，收復了絕大多數的哈爾科夫州，並且進入盧甘斯克州的利曼、斯拉維揚斯克，與比洛霍里夫卡。這些市鎮與利西昌斯克的直線距離都小於70公里，確是海馬斯的射程之內。

此外，先前報導提到，烏克蘭已經獲得GLSDB陸射小直徑炸彈，成為海馬斯的新彈藥。它的破壞威力雖然小(裝藥僅有90公斤)，但是射程長達160公里，因此，這場轟炸，也可能是這種彈藥的首次實戰。