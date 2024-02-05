自疫後國境重啟以來，各國旅客紛紛來台旅遊，有網友發現大賣場擺放外籍遊客調查看板中，韓國旅客人數明顯多過日本人，粗估至少多了5、6倍，好奇怎麼韓國人多了這麼多，引起眾人討論，也有人分享近期在景點、商圈遇到的韓國遊客真的很多。

一名網友在PTT八卦板發文分享，最近看到一張大賣場的照片，店內擺放一幅國外旅客調查看板，請外籍遊客依國籍貼上貼紙，發現韓國旅客貼到沒位置了，相對日本還很多空間可貼，讓他認為差距有點大，好奇來台旅遊的韓國人怎麼比日本人多好多。

貼文引起熱議，「台韓友好」、「韓國現在正在瘋台灣」、「要感謝許光漢吧」、「韓國薪資高，相對子瑜又宣傳，台灣妹正，當然都來」、「韓國才是真正會花錢的重點觀光客」、「昨晚在青海家樂福遇到好多位」、「桂林路店也是呀，今年以來超多」、「西門町真的超多韓國人」、「去一趟九份就知道，一堆西八西八的聲音」、「八里一堆韓國妹子騎協力車」。

也有人認為日本人不來台的原因，「疫情後韓國比日本多很多，不明原因日本客減少很多，可能是怕打仗，日本人心態很保守，一點點風險都不要」、「日本新聞三不五時在那報軍機靠近台灣，日本人都覺得好像會打仗。日本客出國沒減少很多，只單單減少來台灣而已」、「代表日本人很聰明，來被騙一次就夠了」、「日本人窮啊，韓國那地獄物價來台灣根本爽買」。