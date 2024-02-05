魚刺卡喉嚨的代價竟要花費276萬元台幣。美國一名大陸女留學生，最近在影音平台《bilibili》分享拔魚刺的意外旅程，她除了對美國的醫療費高的離譜，也對兩國面對問題態度以及拔魚刺手法的差異感到新奇。

女留學生表示，當時在家吃著大陸寄來的剁椒魚頭時，因為味道太好太激動，不小心讓魚刺卡在喉嚨裡，當時預約免費的校醫院時只想著「去醫院夾出來就行了」，怎會知道整個就醫過程會讓她更新了三觀。

護理師在醫前問診時雖然知道她就是魚刺卡喉嚨，因為她有喉嚨痛症狀，要求「先做核酸檢測」，原因居然是「妳能保證不是新冠嗎」。等見到醫師，對方還先問：「妳可以呼吸嗎？」之後甚至安排她照X光，以及半開玩笑表示「不論結果如何，我們都沒辦法替妳治療」，因為校醫院沒有喉鏡可以檢查。

女留學生透露，當天就沒拿到X光片、然後被安撫等1個禮拜後再說的情況下被打發回家，當時只好馬上再找大醫院門診，並排了3小時的隊才看到醫生。怎知，醫師居然覺得「卡魚刺很難辦」，必須請耳鼻喉專家來會診，接著再讓她躺擔架去急診室，總共來了6個醫師診斷治療。

然後她是在不知情情況下，喝下麻藥「緩解」喉嚨痛，護理師還在她身上扎了全身麻醉預留輸液孔做不時之需，她雖想大喊「讓我跟魚刺共度餘生吧」，卻因口腔被麻醉說不出話來，之後也因為刺的位置較深，必須用喉鏡處理。

女留學生指出，整個「手術」過程才短短半小時，卻花費高達8.8萬美元（約新台幣276萬元），好在有學生保險只需付1000多美元（約新台幣3萬多元）。她表示，經過這次經驗「5年不敢再吃魚」，也希望大家在美國能謹慎吃魚、買個好保險。