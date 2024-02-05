星宇航空自今年3月31日起將在台中國際機場陸續開航澳門、越南峴港及日本高松3條國際航線，預計每周可供應11班以上入境航班，將帶入超過6000萬元的觀光產值。啟航記者會今天在市府舉行，台中市副市長鄭照新、星宇航空策略長劉允富及民代等人與會。

鄭照新表示，中台灣旅遊在疫情後逐漸復甦，觀旅局更與在地逾百家業者合作推廣國際觀光，遊客持登機證及護照即可享受豐富優惠。

劉允富說，「台中－澳門」航班自今年3月31日起每周8班飛航；「台中－峴港」則自4月2日起每周3班，並規畫3月31日開航日本高松包機航線，3條航線都以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個及經濟艙180個。

劉允富表示，台中是台灣中部的交通樞紐，擁有獨特的地理優勢，星宇航空以此為據點設置台灣第二個辦事處，並同步開航澳門、峴港、高松等3條航線，別具意義，為中部民眾帶來更便捷的機票訂購、一站式售後服務及全新飛航體驗；三條航線啟航除便利國人出國外，並帶進更多外國旅客來中台灣。

觀旅局說，星宇今年再開航3航線，每周將可供應11班入境航班，高達2046個座位，預計每周可帶入超過6千萬觀光產值。

為歡慶新航線，觀旅局與在地觀光業者推出優惠專案，凡搭乘星宇航空的旅客於合作店家出示今年3月31日至9月30日期間搭乘星宇航空登機證及護照，即可享受逾百家台中優質伴手禮店家、觀光工廠及旅宿業等提供的好康優惠。