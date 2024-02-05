摩根士丹利（大摩）首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）因神準預測2022年標普500指數的暴跌而名聲大噪。但這位堅定的美股空頭分析師在去年美股狂漲之際，仍不改看空立場。近期市場傳出，他已經遭到公司降職。

MarketWatch等多家外媒報導，大摩透過內部備忘錄宣布，威爾森將不再擔任該行全球投資委員會（GIC）主席一職，以專心為其主要機構客戶提供服務。GIC主席的職務將由財富管理部門投資長沙萊特（Lisa Shalett）接任。

儘管威爾森仍繼續擔任大摩首席美股策略師與投資長，但市場人士普遍認為他是遭到降職。大摩拒絕對他的職務變動發表評論。

威爾森去年不改看空立場，預言標普500指數將跌至3900點，但在科技大廠財報與AI利多帶動下，美股迭創新高，標普500指數去年12月29日漲至約4800點。

慘遭打臉的威爾森，其實去年7月一度坦承誤判，並向客戶認錯，可是他仍堅信，企業獲利前景悲觀，美股的漲勢缺乏技術面與基本面支撐。