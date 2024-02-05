MIKIMOTO在龍年推出多件龍年珠寶，包括兩款龍年珍珠胸針、一款龍年項鍊、祥龍珍珠戒指與龍形珍珠珠寶盤，將飛龍的靈動神態結合象徵圓滿Akoya珍珠，完美呈現迷人光彩。

龍年珍珠胸針有銀龍與金龍兩款，分別鑲嵌一顆6.25mm的Akoya珍珠，銀龍的黃金龍角閃光，氣宇非凡，金龍則鑲有一對紅寶石眼睛，添霸氣。龍形鍊墜和戒指則以金龍盤旋在黃金色的南洋珍珠上，祥龍抱珠，十分喜氣。

MIKIMOTO在龍年推出南洋珍珠龍形墜鍊，18萬1000元。（MIKIMOTO提供）